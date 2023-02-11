Спецоперация 11 февраля 2023, 05:39 Российский десантник рассказал, как экипажи боевых «коробочек» не дают активизироваться ВСУ Командир десантников с позывным Шуя рассказал о круглосуточной работе БМД в зоне СВО РИА «Новости»

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Экипажи российских боевых машин десанта работают круглосуточно, не давая ВСУ активизироваться. О работе БМД-4 в Луганской Народной Республике РИА «Новости» рассказал командир подразделения с позывным Шуя.

Десантник отметил, что противник начал проявлять активность после того, как российские войска стали выдавливать их с позиций. ВСУ пытаются отбить у российских военных три опорных пункта, которые те заняли в ходе СВО.

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«Не даем им возможности „продышки“, работаем днем, ночью», — отметил Шуя.

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Экипажи «коробочек» (боевой машины десанта) работают из открытых и закрытых позиций, в течение дня они сменяют друг друга.

«Одни заряжаются, другие отстреливаются, третьи чинятся. И днем, и ночью работать вообще в принципе просто, самая главная задача — быстро отработал, поменял позиции, чтобы тебя не вычислили, и с другой точки начинаешь работать», — пояснил командир подразделения.

Украина ждет помощи от Запада, и ей пообещали предоставить сотни тяжелых танков. Однако американский военный аналитик считает, что немецкие и американские танки не станут «волшебной палочкой» для ВСУ и не изменят исхода конфликта.