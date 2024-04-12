Спецоперация 12 апреля 2024, 09:10 Российский десант уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ Расчет ПТРК ВДВ уничтожил в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов РИА «Новости»

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Расчет российского противотанкового управляемого ракетного комплекса артиллерийского полка ВДВ ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов украинской армии в населенном пункте Часов Яр. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения радиоэлектронной борьбы выявили низкочастотный ретранслятор на сотовой вышке в центре Часова Яра, он предназначался для работы вражеских дронов. Для уничтожения заданной цели выбрали расчет ПТРК», — отметили в ведомстве.

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Российские десантники точным выстрелом уничтожили ретранслятор ВСУ с расстояния в восемь километров.

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимановский объяснял, что после освобождения Часова Яра от националистов перед ВС России откроется путь на Славянскую агломерацию, где сопротивление противника окажется значительным.

Ранее стало известно, что ВСУ сорвали эвакуацию мирного населения из Часова Яра.