Спецоперация 14 сентября 2023, 03:09 Российский боец закрыл собой товарищей от взрыва гранаты под Авдеевкой РИА «Новости»: российский военный закрыл своим телом сослуживцев от гранаты РИА «Новости»

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Российский боец в ходе боя на Авдеевском направлении спас сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты. Об этом героическом поступке военнослужащий с позывным Водолаз рассказал РИА «Новости».

«Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — рассказал он.

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При этом прикрывший товарищей военный выжил. Мужчина получил тяжелое ранение и до сих пор восстанавливается.

Российский ефрейтор Константин Казаков ранее вывел горящую БМП из-под обстрела ВСУ. После этого, несмотря на серьезное ранение, военный вывел весь экипаж из-под обстрела.

Другим героическим поступком отличился младший сержант Иван Сильченко. Он уничтожил украинскую РЗСО с одного выстрела. Благодаря этому российские силы освободили еще один населенный пункт.