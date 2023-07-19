Спецоперация 19 июля 2023, 00:00 Российский боец захватил в плен трех боевиков ВСУ Минобороны России: гвардии сержант Панжиев взял в плен трех бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Гвардии сержант Хушбахт Панжиев, находясь в составе разведывательной группы, взял в плен трех бойцов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Действуя в составе дозорной группы, Панжиев обнаружил трех вооруженных боевиков ВСУ. Противник двигался в направлении российских позиций.

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Панжиев смог скрытно подобраться к бойцам. Российский военный заставил противника сложить оружие и сдаться в плен. Полученные во время их допроса сведения в последствии помогли уточнить план наступательной операции.

«За проявленные мужество и героизм гвардии сержант Панжиев представлен к высокой государственной награде», — уточнили в Минобороны.

Группа украинских военных добровольно сдалась в плен российским бойцам на Запорожском направлении. Боевики вышли на связь по гуманитарной частоте, сообщил командир одного из подразделений ВС России. Эту чистоту российские бойцы указывали в листовках, которые сбрасывали на позиции противника. Российские военные обеспечили сдавшимся в плен боевикам свободный переход линии соприкосновения и помогли избежать гибели от рук своих же сослуживцев по ВСУ.