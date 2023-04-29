29 апреля 2023, 21:19
Российский боец выжил после серьезного ранения под Артемовском
«РВ»: российский боец получил очередь из автомата в голову в ближнем бою под Артемовском
Российский боец получил автоматную очередь в голову, но выжил и покинул поле боя. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В ролике запечатлен ближний окопный бой под Артемовском. На кадрах видно, как с расстояния нескольких метров солдат ВСУ стреляет из автомата в голову российскому бойцу, но тот чудом остается жив.
Реклама
После этого россиянин поднялся и сам покинул поле боя. Вероятно, допускает канал, пули прошли по касательной, задев только шлем военного.
Бой, запечатленный на видео, закончился поражением украинской стороны. ВСУ понесли потери в убитых и раненых и покинули поле боя.
Ранее «Военкоры русской весны» показали кадры с телами украинских солдат, погибших в боях под Артемовском. Они попали в объектив беспилотника. Авторы канала указали, что это результат работы бойцов ЧВК «Вагнер» под городом, где до сих пор сохраняется высочайшая интенсивность боев.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама