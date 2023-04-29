Спецоперация 29 апреля 2023, 21:19 Российский боец выжил после серьезного ранения под Артемовском «РВ»: российский боец получил очередь из автомата в голову в ближнем бою под Артемовском РИА «Новости»

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Российский боец получил автоматную очередь в голову, но выжил и покинул поле боя. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В ролике запечатлен ближний окопный бой под Артемовском. На кадрах видно, как с расстояния нескольких метров солдат ВСУ стреляет из автомата в голову российскому бойцу, но тот чудом остается жив.

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После этого россиянин поднялся и сам покинул поле боя. Вероятно, допускает канал, пули прошли по касательной, задев только шлем военного.

Бой, запечатленный на видео, закончился поражением украинской стороны. ВСУ понесли потери в убитых и раненых и покинули поле боя.

Ранее «Военкоры русской весны» показали кадры с телами украинских солдат, погибших в боях под Артемовском. Они попали в объектив беспилотника. Авторы канала указали, что это результат работы бойцов ЧВК «Вагнер» под городом, где до сих пор сохраняется высочайшая интенсивность боев.