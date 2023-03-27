Спецоперация 27 марта 2023, 00:57 Российский боец в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром Боец «Каскада» в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром Unsplash

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Боец оперативно-боевого формирования «Каскад» ДНР с позывным Цыган в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром. Военный был награжден орденом Мужества за подвиг. Об этом солдат рассказал изданию «Известия».

Боец отметил, что он оказался на позициях российских сил во время обстрела со стороны ВСУ. Он добавил, что украинские военные стреляли из танка, минометов и гранатометов.

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«Я пришел туда, смотрю — пацаны лежат на полу. Человек 16 было. Никто в этот опорник не смог зайти. Ну я просто понял, что до утра, короче, никто просто не доживет», — заявил Цыган.

Каждые пять-шесть минут у российских военных появлялся новый раненый. Боец формирования «Каскад» решил захватить украинский опорный пункт самостоятельно. Цыган изначально рассчитывал, что противник устал вести огонь на протяжении такого долгого времени. А сам боец чувствовал себя «бодрячком».

«Короче, заскакиваю в опорник. Идет первая комната, вторая. Я смотрю, что он сидит с этой стороны и с пулемета тупо гасит. Ну что мне? Я зашел, сразу кинул гранату ему», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада топлива для техники ВСУ в Запорожской области. Группировка войск «Восток» с помощью авиации и артиллерии нанесла удар по украинским подразделениям.