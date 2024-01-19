Спецоперация 19 января 2024, 09:58 Российский боец в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ WarGonzo: российский солдат в одиночку миной ТМ-62М уничтожил опорный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Российский боец в одиночку ликвидировал украинский опорный пункт в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«Наши бойцы на протяжении всей спецоперации операции демонстрируют чудеса героизма и храбрости. Иногда один боец нашей армии способен выполнить задачу, которую, обычно, выполняет целое отделение, а иногда даже и целый взвод», — указали авторы публикации.

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Момент ликвидации попал на видео. Кадры снял дрон с помощью тепловизора. На них видно, как военнослужащий 1-го армейского корпуса с позывным Малой подобрался к опорному пункту Вооруженных сил Украины и заложил там противотанковую мину ТМ-62М. Затем боец вернулся на место дислокации и взорвал снаряд.

Еще один боец стал героем соцсетей. Недавно в интернете распростирался ролик, на котором россиянин увернулся от атаковавшего его беспилотника ВСУ. Боец с позывным Бабай отметил, что начал «лупить дрон», чтобы тот не задел командира. Всего солдат сбил около трех БПЛА противника.