Спецоперация 15 марта 2024, 03:05 Российский боец в одиночку атаковал засевших в окопе украинских солдат РИА «Новости»

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Российский боец, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу противника и бросил гранату в засевших там солдат ВСУ. Видео с подвигом неизвестного героя опубликовал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По данным военного корреспондента, видео с беспилотника сняли во время боя на границе Белгородской области.

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«Воин, чтобы уничтожить боевиков ГУР киевского режима в окопе, которые участвовали в попытке прорыва наших позиций на границе Белгородской области встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — написал Поддубный.

Корреспондент уточнил, что герой видео остался жив. А вот среди засевших в окопе солдат противника были убитые и раненые. Подвиг российского бойца позволил его товарищам уничтожить группу полностью.

В четверг, 14 марта, в течение дня на территорию Белгородской области пытались прорваться украинские диверсанты. Военкоры сообщали о боях с противником в районе населенных пунктов Козинка и Сподарюшино.