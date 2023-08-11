Спецоперация 11 августа 2023, 01:43 Российский боец уничтожил украинскую РСЗО с одного выстрела Младший сержант Сильченко ликвидировал украинскую РСЗО с одного выстрела РИА «Новости»

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Младший сержант Иван Сильченко ликвидировал украинскую реактивную систему залпового огня (РЗСО) с одного выстрела. Об этом сообщило Министерство обороны России, написал РЕН ТВ.

Младший сержант узнал координаты местонахождения украинской РСЗО, оперативно навел артиллерийское орудие и ликвидировал установку противника с одного выстрела.

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Также своими подвигами отличился командир расчета батареи противотанковых управляемых ракет гвардии капитан Дмитрий Матыцин. Он узнал от разведчика данные о местонахождении вражеского опорного пункта. Там находился личный состав украинской армии и боевая техника.

Офицер дал приказ механику-водителю рассчитать удобную позицию для удара. В итоге «опорник» был уничтожен, на его ликвидацию потребовалось всего два выстрела. Населенный пункт теперь под контролем ВС РФ.

Ранее российский танк в одиночку уничтожил восемь единиц украинской техники под Новоайдаровкой. Он ехал по пересеченной местности, когда разведчики выясняли движение колонны ВСУ.