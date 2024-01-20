Спецоперация 20 января 2024, 09:26 Российский боец укрылся от обстрела в блиндаже с солдатами ВСУ и взял их в плен WarGonzo: боец ВС России спрятался от обстрела в блиндаже с солдатами ВСУ РИА «Новости»

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Российский военнослужащий в ходе штурма случайно спрятался в украинском блиндаже во время обстрела, но не растерялся и взял в плен бойцов ВСУ. Об этом Telegram-каналу WarGonzo рассказал офицер с позывным Остап.

По его словам, на Горловском направлении российское подразделение начало штурм позиций противника. Один из бойцов оказался слишком близко к блиндажу ВСУ и зашел в него, чтобы не попасть под обстрел артиллерии.

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«Там сидели бойцы, а он зашел и попросил подвинуться. Потом понял, что попал в чужой блиндаж. Вышел оттуда, пустил очередь из оружия и взял четырех пленных», — рассказал офицер.

Остап уточнил, что довести до российских позиций пленных так и не удалось.

«На обратном пути они попали под обстрел и погибли, а наш боец получил ранение. Сейчас его лечат в госпитале»», — добавил он.

Ранее стало известно о подвиге российского солдата, который в одиночку уничтожил украинский опорный пункт. Он пробрался к укреплению и заложил там противотанковую мину, которую затем подорвал с безопасного расстояния.