Спецоперация 14 января 2024, 00:22 Российский боец спас жилой квартал от украинского беспилотника Лейтенант гвардии Захаренков ликвидировал БПЛА, летевший к жилому массиву Unsplash

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Боец из Смоленской области Кирилл Захаренков спас жилой массив от нападения украинского беспилотника, сообщила газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Минобороны. Его расчет ликвидировал БПЛА точным пуском ракеты.

Расчет гвардии лейтенанта Захаренков обнаружил вражеский дрон, когда он направлялся в сторону жилого район. Командующий оперативно разобрался в ситуации, идентифицировал объект, проверил воздушное пространство на наличие российских беспилотников и отдал команду начать огонь.

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Ракету по БПЛА выпустили из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». В результате вражеский дрон упал, не достигнув населенного пункта. В оборонном ведомстве подчеркнули, что своими действиями Захаренков предотвратил жертвы среди мирного населения.

Минобороны регулярно рассказывает о подвигах участников спецоперации. Ранее стало известно о достижении танкового экипажа под руководством старшего сержанта Владимира Заики: он отразил ночную атаку ВСУ, нейтрализовав одну из вражеских машин в дуэли.