19 марта 2024, 14:04
Российский боец спас целый батальон в зоне специальной операции
Боец ВС России Насыров через спутник спас целый батальон
Военнослужащий Вооруженных сил России, старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал, как спас целый батальон в зоне спецоперации через спутник. Его слова привело Минобороны в Telegram-канале.
Боец оперативно восстановил связь на новой позиции во время мощного обстрела в районе населенного пункта Таволжанка. Мужчина развернул спутниковый комплект и смог связаться с сослуживцами.
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Благодаря маневрам удалось избежать жертв с российской стороны. Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени».
Не так давно военный окончил факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. Офицер успешно применил полученные в вузе знания в зоне СВО.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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