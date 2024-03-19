Спецоперация 19 марта 2024, 14:04 Российский боец спас целый батальон в зоне специальной операции Боец ВС России Насыров через спутник спас целый батальон РИА «Новости»

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Военнослужащий Вооруженных сил России, старший лейтенант Джабраил Насыров рассказал, как спас целый батальон в зоне спецоперации через спутник. Его слова привело Минобороны в Telegram-канале.

Боец оперативно восстановил связь на новой позиции во время мощного обстрела в районе населенного пункта Таволжанка. Мужчина развернул спутниковый комплект и смог связаться с сослуживцами.

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Благодаря маневрам удалось избежать жертв с российской стороны. Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть II степени».

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