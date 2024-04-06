06 апреля 2024, 05:05
Российский боец сбил вражеский беспилотник из стрелкового оружия
Минобороны рассказало о подвиге рядового Логвинова, сбившего БПЛА из ружья
Гвардии рядовой Даниил Логвинов из состава расчета машины РСЗО сбил вражеский беспилотник из стрелкового оружия. О подвиге российского бойца рассказали в Минобороны России.
Расчет боевой машины на дежурстве поддерживал артиллерийским огнем наступающие подразделения. Во время проведения воздушной разведки Логвинов заметил в небе вражеский беспилотник, зависший над позициями российских войск.
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Рядовой открыл огонь из стрелкового оружия и ликвидировал дрон ВСУ. После этого он продолжил свою работу по огневой поддержке российских войск, атакующих опорник противника.
Момент взрыва полуторатонной фугасной авиабомбы ФАБ-1500 в районе Красногоровки попал на видео. После падения снаряда и вспышки в небо поднялся огромный столб огня и дыма.
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