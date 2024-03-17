Спецоперация 17 марта 2024, 03:56 Российский боец с противодронным ружьем сорвал наступление ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Военнослужащий ВС России сорвал наступление Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боя солдат зафиксировал полет беспилотника, который корректировал огонь украинских артиллеристов. Боец решил применить против воздушной цели противодронное ружье и уничтожил ее.

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В ходе разведки россиянин также обнаружил позицию артиллерии ВСУ, которая обстреливала российские подразделения. Он передал координаты своим сослуживцам для нанесения удара. В результате ВС России уничтожили пять украинских орудий. Противнику пришлось отступить.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал о подвиге российского бойца, который подошел к окопу противника и бросил гранату в засевших там солдат ВСУ. Герой остался жив, а среди украинских солдат были много убитых и раненых.