Спецоперация 13 июля 2023, 14:27 Российский боец с позывным Леший рассказал, что им удалось захватить американскую БМП

Читать 360tv в

Появилось видео, на котором российские военнослужащие позируют на фоне американской БМП Bradley, еще одна такая же — полностью выгорела, рассказал боец с позывным Леший. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на радио «КП».

По словам российского военнослужащего, первую БМП удалось подбить на поле боя. После этого украинские войска начали отступать. И под обстрелом артиллерии российские бойцы смогли захватить вторую машину.

Реклама

«Одна совсем сгорела, а в другой было небольшое повреждение, и на ее фоне записали видео. Она просто стоит в „серой“ зоне и дымится», — рассказал Леший.

Авторы: