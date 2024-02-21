Спецоперация 21 февраля 2024, 04:15 Российский боец пожал руку украинскому пленному, чтобы тот не боялся «РВ»: боец ВС РФ пожал руку пленному ВСУ, чтобы его успокоить РИА «Новости»

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Российский военный пожал руку пленному украинскому бойцу, чтобы тот перестал бояться. Видео с этим моментом опубликовали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры рассказали, что солдаты ВС России захватили окопы врага и взяли пленных. При этом они успокоили военных ВСУ, заявив, что с ними ничего плохого не произойдет.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о большом количестве боевиков ВСУ, которые сдавались в плен в Авдеевке. Он отметил, что военные складывали оружие, чтобы сохранить себе жизнь.

В январе украинский военнопленный Владимир Лотницкий заявил, что попадание к российским бойцам стало единственной возможностью на спасение. Он также отметил, что ВС России хорошо относятся к пленным. По его словам, украинское руководство плохо готовит личный состав в подразделениях, армии ВСУ не хватает военной техники. Он назвал рассказом бабушки отправку на Украину обещанных Bradley.