Спецоперация 08 февраля 2024, 10:43 Российский боец пощадил воюющего за Украину сына и умер при атаке ВСУ Newsweek: российский военный пощадил сына, вступившего в ряды ВСУ РИА «Новости»

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Российский боец пощадил перешедшего на сторону Украины сына, с которым столкнулся на поле боя. Об этом сообщило издание Newsweek.

Предположительно, 19-летний парень жил на Украине. После начала контрнаступления ВСУ в прошлом году с ним на связь вышел отец. Он предложил сыну вступить в ряды российской армии. Парень не видел отца с юных лет и отказался от его идеи.

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Молодой человек пошел на фронт в рядах ВСУ. Он управлял американской машиной Bradley. По ней российские войска начали выпускать снаряды. Боевой машине пришлось отступить. Оказалось, что в этот момент на линии боевого соприкосновения находился отец парня. Он управлял танком. После боя мужчина позвонил сыну и признался, что перестал стрелять, как только узнал, что в Bradley находится он.

Спустя время его отец погиб. Предположительно, он сгорел в танке при атаке украинскими дронами. Парня не задела гибель отца.

«Ну, такова его судьба», — сказал он.

Молодой человек продолжает управлять американским Bradley. Несмотря на юный возраст, парня считают одним из самых опытных членов экипажа.