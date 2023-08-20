20 августа 2023, 08:46
Российский боец поразил 20 боевиков ВСУ из снайперской винтовки
РИА «Новости»: боец ВС России из винтовки ОСВ-96 поразил 20 бойцов ВСУ
Российский снайпер в ходе боевых действий на Украине поразил 20 военнослужащих ВСУ и две бронемашины из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 с дистанции 1,7 километра. Об этом на форуме «Армия-2023» сообщил представитель концерна «Высокоточные комплексы», его слова привело РИА «Новости».
«Это известные истории. Совсем недавно один из наших военных поразил 20 целей живой силы противника и две боевые бронированные машины противника с расстояния 1,7 километра из винтовки ОСВ-96», — отметил представитель концерна.
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Ранее российские снайперы рассказали, каким приметам верят перед подготовкой к боевому заданию. Они объяснили, что некоторые пишут на патронах имена, а кто-то не бреет бороду.
Однако есть и общее правило — брать с собой домашний ключ и не делать фотографии перед выходом. Кроме того, у многих бойцов есть собственные талисманы, в том числе детские игрушки.
Минобороны на видео показывало подготовку снайперов в тылу проведения специальной операции на Украине.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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