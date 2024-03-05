Спецоперация 05 марта 2024, 12:03 Российский боец подбил Abrams ударом дрона под башню Российский военный Рассвет подбил танк Abrams ударом беспилотника под башню

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Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет нашел слабое место американского танка Abrams. В видео, которое опубликовали в Telegram-канале Минобороны, он рассказал, как уничтожил иностранную технику.

Сначала боец убедился, что видит именно американский Abrams.

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«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, уже второй дрон полностью вывел Abrams из строя. Сам танк изначально двигался очень медленно, он даже выехал на открытую местность. Боец предположил, что противник скорее всего поверил в себя и в то, что едет на якобы неуязвимом танке. Но российским военным не составило труда поразить цель.

Он добавил, что Abrams и дальше будут гореть. Российские военные с позывными Коловрат и Рассвет подбили американский танк 3 марта под Авдеевкой. Момент удара попал на видео, которое разлетелось в Сети.

Это не первый уничтоженный Abrams российским военными. Еще два танка бойцы подбили в феврале в районе Авдеевки.