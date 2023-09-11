Спецоперация 11 сентября 2023, 03:50 Российский боец на ВАЗ-21099 ловко увернулся от атаки вражеского дрона YouTube

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В соцсетях набирает популярность ролик, в котором российский боец на автомобиле ВАЗ-21099 ловко уворачивается от украинского FPV-дрона, после чего продолжает движение. В комментариях пользователи назвали это видео лучшей рекламой Lada.

На видео беспилотник зависает в воздухе, выжидая удобный момент для нападения, а затем резко снижает высоту, атакуя машину. Однако водителю удалось сделать резкий маневр, в результате чего БПЛА разбился о землю.

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После этого «девяносто девятая» невредимой выезжает из клубов дыма и продолжает свой путь. Видеоролик высоко оценили пользователи.

«Вот тебе и реальный форсаж, а не американские мультики», — написал один из них.

«Эпичнее уже не будет», — высказался другой.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что НАТО недооценил Россию, когда готовил контрнаступление Украины. Альянс посчитал Россию слабой, но отвага российских солдат показала, как на самом деле обстоят дела, отметил военный.