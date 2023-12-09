Спецоперация 09 декабря 2023, 05:49 Российский беспилотник сбил украинскую «Бабу Ягу» под Артемовском Минобороны: дрон десантников сбил ударный гексакоптер ВСУ РИА «Новости»

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Оператор беспилотника (БПЛА) Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил украинский ударный коптер типа «Баба Яга» в бою под Артемовском. Дрон противника в тот момент возвращался в расположение ВСУ после сброса мин на российские позиции. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что украинские военные используют сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин. Российский оператор БПЛА заметил дрон ВСУ, когда возвращался после проведения воздушной разведки. Он решил сбить гексакоптер противника.

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«После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории», — уточнили в ведомстве.

Позже группа российских десантников подобрала сбитый коптер и доставила в расположение части для изучения.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли за неделю 27 групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Военнослужащие задействовали для атак высокоточное оружие и беспилотники. Они поразили аэродромную инфраструктуру, арсеналы и склады боеприпасов, а также военную технику и склады горючего ВСУ.