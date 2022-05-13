Российский беспилотник «Орлан-10» помог сбить ракету ВСУ

Военкор газеты «Известия» показал запуск российского ударного беспилотника «Орлан-10» для атаки ракеты Вооруженных сил Украины.

В своем классе этот летательный аппарат считается лучшим в мире. Дальность его полета достигает 110 километров. Он может уничтожать легкобронированную технику, минометное вооружение и боевиков, использоваться и как разведчик, и как высокоточный бомбардировщик. «Орлан-10» еще ни разу не попал в зону видимости украинских ПВО.

Техники подготовили аппарат к полету, зарядили его боеприпасами — в полный боекомплект входит четыре осколочно-фугасных снаряда. Затем его запустили в воздух с помощью катапульты. «Орлан-10» взлетел на высоту пять километров, а перед самым ударом опустился до одного.

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«Цель шла на высоте 2300 метров на удалении порядка 20 километров. Когда она попала в объектив оптико-электронной системы и была распознана как беспилотная уже в оптическом канале, было принято решение об уничтожении. Цель была уничтожена на высоте 1800 метров», — рассказал командир батареи зенитно-ракетного дивизиона «Панцирь-С1» Эмин.

«Орлан-10» сбил украинскую ракету типа «Рейс». Она была начинена взрывчатым веществом и летела, предположительно, к одному из военных объектов. Всего на счету российского беспилотника пять боевых машин противника.