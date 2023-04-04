Спецоперация 04 апреля 2023, 05:41 Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил украинскую установку Krab РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Об этом руководитель пресс-центра группы «Восток» Александр Гордеев рассказал РИА «Новости».

«С применением барражирующего боеприпаса „Ланцет“ в районе населенного пункта Катериновка уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сообщил он.

Реклама

Гордеев добавил, что реактивные системы залпового огня «Смерч» ликвидировали склад боеприпасов украинской армии, а также уничтожили шесть грузовиков в районе Курахово.

Ранее российские подразделения пехоты под Авдеевкой получили беспилотные летательные аппараты Mavic. Военные корреспонденты показали видео одного из нападений дронов на солдат ВСУ. На кадрах беспилотник сбросил на дерево, под которым сидели украинские бойцы, осколочную гранату. Кроме того, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева солдатам ВС РФ передали дополнительное снаряжение, включающее антидроновые ружья.