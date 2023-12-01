Спецоперация 01 декабря 2023, 10:33 Российский беспилотник «Ланцет» поразил самолет ВСУ «Военное обозрение»: дрон ВС РФ «Ланцет» уничтожил украинский штурмовик Су-25 Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

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Усовершенствованный российский дрон «Ланцет» атаковал украинский штурмовик Су-25 с помощью барражирующего боеприпаса. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

Беспилотник уничтожил военный самолет на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Издание опубликовало видео, на котором можно увидеть, как боеприпас врезается в штурмовик, после чего раздается мощный взрыв.

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Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на необходимость запустить производство недорогих дронов. По его словам, БПЛА успешно используются российскими военными во время СВО. Он признался, что эта информация стала для него неожиданностью. Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников в кратчайшие сроки. Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что эти системы используются на поле боя в больших количествах.

Журналисты газеты Business Insider подробно рассказали о преимуществах российского БПЛА «Ланцет». СМИ назвали эту разработку угрозой для ВСУ из-за ее маневренности.