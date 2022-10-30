Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» назвали неуязвимым для лазерного оружия | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 15:27 Российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» назвали неуязвимым для лазерного оружия Ростех показал работу неуязвимого для лазерного оружия беспилотника «Ланцет» в зоне СВО

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Беспилотник-камикадзе «Ланцет» самостоятельно проводит разведку и атакует цели противника. В данный момент эти дроны используют в зоне специальной военной операции. Видео с поражением вражеской техники опубликовал в своем Telegram-канале Ростех.

Беспилотник, определив цель на скорости, врезался в стоящую на дороге военную технику и взорвался.

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Производством «Ланцета» занимается входящий в Ростех концерн «Калашников». В пресс-службе госкорпорации отметили, что перехватить или спрятаться от беспилотника невозможно.

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Встроенная защита делает дрон неуязвимым против всех современных видов лазерного оружия.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее заявил, что госкорпорация готова обеспечить войска необходимым объемом дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб», если поступит соответствующий заказ.

Эти беспилотники оснащены сразу несколькими системами наведения и передают операторам изображения будущей цели. Нанести поражение они способны в радиусе 40 километров и более.