Российский «Бастион» разбил под Одессой стартовую позицию С-300

Военные уничтожили под Одессой стартовую позицию С-300. Они нанесли удар с помощью комплекса «Бастион», сообщило Минобороны РФ.

Стартовую позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских войск обнаружили в районе Одессы. Для удара российские военные использовали береговой ракетный комплекс «Бастион».

В общей сложности за сутки авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили 19 танков и других боевых бронированных машин, 17 специальных автомобилей, а также лишила ВСУ 620 бойцов.

Вооруженные силы России регулярно применяют в спецоперации береговой ракетный комплекс «Бастион». С его помощью они наносят удары высокоточными ракетами «Оникс» по командным пунктам националистов, вертолетам и другим объектам. Ранее Минобороны показало процесс запуска ракеты.