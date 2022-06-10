Российский банк в Херсоне открыл первые счета

Российский банк, заработавший в Херсонской области, открыл первые счета для юрлиц. Об этом замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС.

Херсонские организации уже открыли счета в первом российским банке в регионе.

«Банковская система начинает оживать», — заявил Стремоусов.

Систему выстраивают практически с нуля, отметил замглавы военно-гражданской администрации. Стремоусов пояснил, что есть ряд сложностей, в том числе из-за проблем со связью во всей Херсонской области. Поэтому пока банк не может выдавать банковские карты и оказывать ряд других услуг.

Первый российский банк начал работу в Херсонской области на этой неделе. Представители ВГА не раскрывали его название. Сообщалось, что простые жители региона смогут открыть в нем счета и пользоваться мобильным банкингом в течение ближайшего месяца. Стремоусов не исключал, что вскоре в регион придут и другие российские банки.

Украинские банки уже не возобновят работу в Херсонской области из-за отключения связи со стороны Украины.