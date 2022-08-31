Российских военных не провести деревянными копиями HIMARS

ВСУ создают деревянные копии американских реактивных систем залпового огня HIMARS в попытке «ввести в заблуждение российские силы». Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» уверен, что эти сообщения — дезинформация. По его мнению, в скором времени, на фоне неудач укрорежима и укронацистов на фронтах, мы услышим еще и не такое.

О том, что украинские военнослужащие создают деревянные копии американских РСЗО HIMARS, преследуя цель «введения в заблуждение российских сил», говорится в материале газеты The Washington Post. Авторы ссылаются на неназванные источники и фотографии реплик американских РСЗО.

Украинские ложные цели, как указано в статье, сделаны из дерева. Но их якобы «невозможно отличить от артиллерийской батареи через камеры российских беспилотников, которые передают местоположение (целей — прим. ред.) морским носителям крылатых ракет в Черном море».

Далее — прямая речь собеседника «360».

В нынешних условиях это не помогает

Дело в том, что это бред сумасшедшего или малахольного, как на Украине говорят. Есть, кстати, маскировочные дела, в том числе и в России, по другим технологиям делаются, — это очень серьезная тема отдельная — которые могут заменять позиции. Особенно это было присуще во время министра обороны [Анатолия] Сердюкова (возглавлял Минобороны с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года — прим. ред.), мы строили и танки, и все остальное. В нынешних условиях это ничем не помогает. С учетом различной разведки, беспилотников и не только, все это, в общем-то, быстро обнаруживается.

Но понимаете, это на фоне того, что сейчас происходит: и по поводу сорвавшегося контрнаступления, и все остальное — это абсолютно им не поможет.

Поэтому я думаю, что The Washington Post, при всем уважении к этой газете, она запускает очевидную „дезу“

Из дерева в лучшей степени получился Буратино, как в сказке известной. Не более, не менее. Но это сказка. <…> Мы в скором времени услышим еще и не такое, я думаю, — на фоне неудач укрорежима, укронацистов на фронтах.

[Даже если бы это было реальным, такая тактика им не помогла бы] абсолютно. В любом случае, наведение идет, соответственно, по-другому. На дерево, короче, ракета не пойдет.

Большие сказочники

Я так понимаю, что работает разведка наземная, беспилотники и все остальное, и сделать это из дерева — ну, это маловероятно. Это не Великая Отечественная война, это совсем другое, где возможностей, чтобы определить маскировку, гораздо больше, чем было. И потом, это примитивная маскировка. То, что можно было где-то там изобразить, в рассказах Пантелеева, в Ленинграде, когда зенитные батареи изображали, делали — это одно. Сейчас это невозможно.

Там большие сказочники просто. Они по жизни сказочники вот такие, но просто сказки были другие. Сейчас сказки другие у них, поэтому надо ожидать, что все-таки этот вариант у них не пройдет. И потом, она же (разведка — прим. ред.) идет по типу наведения, излучения и так далее — это очень все сложно сделать. <...> Маскировку никто не отменял, и ложные аэродромы, и так далее.

Но сейчас возможности разведки, и космической, и всех остальных, особенно с применением беспилотных аппаратов — они настолько высоки, что просто это нереально сделать

Я думаю, маловероятно, [что большая часть поставленных Киеву вооружений — аналогичный муляж]. <...> В какой-то степени это слишком большая величина, и тем более, что это находится под контролем Америки, для них это вопрос престижа — это оружие.

Ведь это тоже, если еще фиаско будет и для HIMARS, хотя к этому все идет, это будет весьма и весьма для них печально. Потому что идет конкуренция на оружейном рынке, американцы хотят занять нишу европейцев и так далее. Это очевидные вещи, какое оружие побеждает, такое оружие и будут брать страны, в том числе и в Африке, и в Азии и так далее, я уже не говорю о Европе

Поэтому здесь очевидно, что может быть и с этой целью все это делается и в The Washington Post пишется, — чтобы сохранить реноме своих «чудо-оружия». Наши уже вполне себе хорошо сбивают эти снаряды, научились. В скором времени будут уничтожать и установки, которых поставили не очень много — это достаточно дорогое оружие. Но я думаю, что к этому все идет.