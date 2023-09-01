Спецоперация 01 сентября 2023, 12:21 Российских уничтожителей F-16 назвали в США 19FortyFive: российские комплексы С-300 легко уничтожат истребители F-16 РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны С-300 способны легко справиться с истребителями F-16, которые Украина получит от западных стран. Об этом говорится в материале издания 19FortyFive.

«Этот тип самолетов еще не сталкивался со средствами ПВО на поле боя. Более того, F-16 будет очень тяжело избежать поражения в зоне действия С-300», — отметили авторы статьи.

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Другой сложностью для ВСУ станет необходимость переучивать пилотов, привыкших к работе на советских самолетах МиГ-29.

«Устройства управления техникой отличаются практически во всем, как и аэродинамические показатели», — заключили журналисты.

Ранее о проблеме ВСУ также написали в швейцарских СМИ. Там отметили, что после поставок F-16 приоритетной целью ударов для России станут именно аэродромы с обученным персоналом, что неминуемо выльется в огромные людские потери.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявлял, что страна надеется получить до 130 самолетов F-16 от западных союзников.