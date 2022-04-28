Российских спасателей командировали на восстановление ДНР

Группировка МЧС России отправилась в Донецкую Народную Республику на помощь в восстановлении инфраструктуры. В будущем специалисты будут командированы в Луганскую Народную Республику, сообщил ТАСС.

В группу вошли 100 специалистов спасательных Центров МЧС России и 35 единиц техники. В их распоряжении — необходимое для восстановления объектов инфраструктуры и экономики оборудование и снаряжение. Кроме того, в ДНР были доставлены станции комплексной очистки воды и машины санитарной обработки.

Вместе с тем пиротехники МЧС из отряда «Лидер» продолжат проводить разминирование. С начала работ они уже обследовали 90 гектаров территории Донбасса. Не приостановится и регулярная отправка гуманитарной помощи. С 25 апреля колонны грузовиков доставили более 600 тонн бутилированной воды, продуктов, лекарств, предметов первой необходимости и других вещей.

Тем временем в Подмосковье продолжилась акция «Доброе дело». Накануне фура с 1200 продуктовыми наборами от жителей региона должна была прибыть в Мариуполь.