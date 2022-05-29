Макс Барских разблокировал свои треки для российских слушателей
Украинский певец Макс Барских разблокировал свои треки для российских слушателей
Треки популярного украинского музыканта Макса Барских вновь доступны для прослушивания российским слушателям на различных платформах. Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.
В российский социальной сети «ВКонтакте» композиции Барских также доступны.
После начала специальной операции РФ на Украине Барских вступил в ряды ВСУ. Он объявлял, что закрывает свои композиции от российских слушателей.
Также певец раскритиковал Россию, назвал ее «дырявой» и заявил, что навсегда вычеркнул страну из своей географии.
Украинскому артисту ответил рэпер Тимати, который обещал дать понять Барских, «кто есть кто».
Рок-исполнительница Ольга Кормухина жестко раскритиковала украинских артистов за поведение после начала спецоперации. В частности, она назвала Барских «бесполым существом», которое можно перешибить «одной соплей» и ее энергетикой.