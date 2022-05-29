Макс Барских разблокировал свои треки для российских слушателей

Треки популярного украинского музыканта Макса Барских вновь доступны для прослушивания российским слушателям на различных платформах. Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак.

В российский социальной сети «ВКонтакте» композиции Барских также доступны.

Источник фото: «ВКонтакте»

После начала специальной операции РФ на Украине Барских вступил в ряды ВСУ. Он объявлял, что закрывает свои композиции от российских слушателей.

Также певец раскритиковал Россию, назвал ее «дырявой» и заявил, что навсегда вычеркнул страну из своей географии.

Украинскому артисту ответил рэпер Тимати, который обещал дать понять Барских, «кто есть кто».

Рок-исполнительница Ольга Кормухина жестко раскритиковала украинских артистов за поведение после начала спецоперации. В частности, она назвала Барских «бесполым существом», которое можно перешибить «одной соплей» и ее энергетикой.