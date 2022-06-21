Российских десантников наградили за героизм в ходе спецоперации

Бойцы Воздушно-десантных войск удостоились госнаград за героизм при проведении спецопеарции на Украине. Медали им вручил начальник штаба ЦВО генерал-полковник Михаил Теплинский, сообщило Минобороны РФ.

«Награжден за организацию ведения воздушной разведки в ходе которой была поражена артиллерия противника. Очень горд, что Родина оценила мой поступок», — рассказал начальник службы беспилотных летательных аппаратов соединения ВДВ.

Его сослуживец, старший техник рассказал, что беспилотник «Орлан-10» возвращался на базу после проведения разведки, когда начался обстрел. Он посадил его в поле, вывел из-под летящих мин в целости, вернул обратно в подразделение и передал разведданные, которые позволили нанести удар.

Михаил Теплинский вручил военным ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с изображением мечей, а также «За отвагу», «Суворова» и «Жукова».