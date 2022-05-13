Российские журналисты попали под обстрел на Украине, есть раненые

Съемочная группа российского телеканала RT под руководством корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел украинских националистов под городом Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба RT.

Пострадали операторы Виктор Мирошников и Владимир Баталин. Они получили осколочные раны спины и ноги, их везут в больницу. Горшенин ранений не получил.

Главный редактор канала Маргарита Симоньян в Telegram-канале сообщила, что съемочную бригаду накрыло огнем, когда она остановилась купить кофе на одной из заправочных станций.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее задачами являются демилитаризация и денацификация соседней страны.

Глава МИД Сергей Лавров также сообщил, что еще одной задачей станет стремление сместить США с роли мирового гегемона.