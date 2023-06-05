Спецоперация 05 июня 2023, 22:17 Российские зенитчики сбили украинский Су-25 в Херсонской области РИА «Новости»: российские зенитчики сбили украинский Су-25 в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские зенитчики сбили в Херсонской области украинский Су-25. Самолет прикрывал попытку высадки речного десанта бойцов ВСУ на левобережье Днепра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Попытка высадки речного десанта ВСУ на левобережье Днепра произошла в районе села Бабино в Каховском районе области. Ее успешно пресекли российские военные.

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«Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении <…>. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино», — процитировало агентство своего собеседника.

По его словам, подразделения украинского десанта остались без авиационной поддержки.

Высадку с воздуха поддерживали два самолета Су-25.Один из них сбили стрелки-зенитчики соединения группировки войск «Днепр», второй самолет ВСУ, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался.

Для поражения самолета противника российские бойцы применили ПЗРК «Верба». Обломки украинского Су-25 упали в районе населенного пункта Осокоровка. Оно расположено на подконтрольном Киеву правом берегу.

Российские силы с начала спецоперации ликвидировали 432 самолета и 236 вертолетов ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, с марта 2022 года украинские войска лишились почти 4,5 тысячи БПЛА и свыше девяти тысяч танков. Кроме того, российские военные уничтожили порядка пяти тысяч артиллерийских орудий и минометов ВСУ, а также 424 зенитных ракетных комплекса противника.