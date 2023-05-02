Спецоперация 02 мая 2023, 01:56 Российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 у Херсона «РВ»: российские военные сбили украинский Су-25 при попытке атаковать ВС РФ РИА «Новости»

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Два украинских штурмовика Су-25 попытались атаковать позиции российских военных у Херсона. Однако наши бойцы не допустили этого, ударив по ним зенитной ракетой. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкора Русской весны».

Как уточнили в публикации, самолеты летели со стороны Кизомыса к островам на Днепре.

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«По пути один из них получил в двигатель зенитную ракету ПЗРК от наших бойцов, задымил и рухнул. Второй из пары унесся прочь подальше от российских позиций», — сказано в сообщении.

Это второй подобный случай за последнюю неделю. Ранее, 25 апреля, российские солдаты также сбили вражеский самолет Су-25 под Херсоном, который пытался нанести удар по позициям ВС РФ на левом берегу Днепра.

Накануне военкоры сообщили, что свыше 10 бомбардировщиков Воздушно-космических сил России нанесли «упреждающий удар по объектам ВСУ перед контрнаступлением». Также с этой целью в небо подняли беспилотники.