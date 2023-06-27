Спецоперация 27 июня 2023, 04:01 Российские зенитчики сбили украинский дрон-разведчик Минобороны: российские зенитчики сбили беспилотник ВСУ самолетного типа Пресс-служба Минобороны

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Кадры боевой работы российских зенитчиков Западного военного округа опубликовало Минобороны России. Расчет спаренной самоходной зенитной установки ЗУ-23-2 уничтожил украинский БПЛА самолетного типа в зоне СВО.

Зенитчики погрузились на гусеничную боевую машину и выехали по заданию на точку. По прибытии навели установку на цель и произвели несколько выстрелов. Вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа расчет зенитной установки обнаружил визуально и принял решение его уничтожить. После выполнения задачи зенитчики покинули точку.

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На видео показали кадры получения первых офицерских погонов командиром взвода зенитно-реактивной батареи с позывным Заноза. Ему присвоили звание младшего лейтенанта и вручили выписку из приказа о назначении на офицерскую должность.

Военнослужащий рассказал, что в СВО он участвует с самого начала. Заноза предположил, что получил награду за хорошее выполнение своей работы.