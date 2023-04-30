Спецоперация 30 апреля 2023, 04:54 Российские зенитчики сбили украинский Bayraktar РИА «Новости»: российские зенитчики сбили украинский Bayraktar РИА «Новости»

Читать 360tv в

Очередной беспилотник Bayraktar ВСУ, который корректировал огонь украинской артиллерии уничтожили в ходе боевого дежурства российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Об этом сообщил РИА «Новости» командир подразделения с позывным Ректор.

Он отметил, что военные обнаружили цель, по своим летным характеристикам соответствующую БПЛА.

Реклама

«После обнаружения цели было произведено ее опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена», — сказал командир подразделения.

Этот разведывательный беспилотник, как пояснил Ректор, корректировал огонь артиллерии по российским боевым порядкам. Точность стрельбы противника значительно упала после ликвидации российскими бойцами БПЛА.

Командир подразделения также отметил, что российский комплекс прекрасно уничтожает «расхваленные Bayraktar». Как отметил Ректор, в принципе это полуучебная цель, на полигонах российские военные обстреливают более тяжелые цели.

Российские военные при помощи артиллерийских расчетов загнали в ловушку личный состав одного из подразделений украинских солдат на Авдеевском направлении, а после этого нанесли противнику огневое поражение. Перемещения живой силы ВСУ отслеживали разведывательные беспилотники, а данные передавались артиллерии в режиме реального времени.