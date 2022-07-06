Российские войска уничтожили артиллерийскую позицию ВСУ у Северска

Российские военные ударили по артиллерийской позиции ВСУ у Северска. В результате атаки они уничтожили американские гаубицы M777.

Позиция украинских солдат с американским вооружением находилась в лесах у Северска. Ее уничтожили российские войска во время атаки. Во время бегства бойцы ВСУ бросили целый арсенал снарядов и пороха, которые страна получила из США. Видео с боеприпасами опубликовал RT.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360», что российские военнослужащие полностью освободили Луганскую Народную Республику от украинских силовиков. Последним населенным пунктом стал Лисичанск, но бои на нем не закончились. Теперь войска России намерены освободить Северск. Бои за него начинаются уже сейчас.

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал население страны решить, хотят ли они воевать до последнего. Жители могут пытаться сохранить то, что еще осталось. При этом Янукович отметил, что в сложившейся ситуации необходимо дать возможность высказаться всем сторонам.