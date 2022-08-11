Российские войска ждет скорый успех сразу на двух направлениях

ВС России добились новых успехов в ходе спецоперации на Украине. Главные из них «360» прокомментировал эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

Далее — его прямая речь.

Самым главным результатом за истекшие сутки являются успехи на окраинах Песок. Отсюда все восемь лет по Донецку активно наносили артиллерийские удары. Результат активности на этом направлении уже несколько суток не дает противнику наносить удары. Это большой, в том числе психологический, успех.

Второе — судя по всему, качественно произведен маневр воздушной обороны: ни одного попадания в Запорожскую АЭС не было осуществлено, все сбито. Стопроцентный эффект применения средств ПВО ВС России.

Об Артемовском и Авдеевском направлениях

Здесь намечаются оперативные успехи. Ликвидация более 50% личного состава двух относительно неплохо укомплектованных боеспособных соединений в одном направлении, конечно, помогает нам пробивать брешь. Они же пытаются ее латать. Но наша артиллерия уже имеет понимание по маршрутам выдвижения предполагаемых резервов, у нас точно есть возможность их отсекать, и уже начались разведывательно-поисковые действия. Успехи здесь намечаются и будут в ближайшее время развиты.

Об обстановке в районе Харькова

Наша группировка, которая наступает, не превосходит группировку, которая хорошо окопалась и находится на данном рубеже: она сопоставима по численности. Но мы превосходим в мастерстве, упорстве, комплексе качеств. Мы понимаем, что победа нам нужна, и мы многим готовы пожертвовать.

Что касается взятия Харькова, брать населенный пункт численностью в несколько миллионов весьма непросто. Но пока мы сможем взять его в клещи, окружить, выдавить из Харькова бандформирования и освободить город.