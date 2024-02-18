Спецоперация 18 февраля 2024, 21:18 Российские войска зашли в Работино WarGonzo: ВС России зашли в Работино в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные прорвали оборону ВСУ и зашли на территорию села Работино. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее в том, что от него осталось», — написал он.

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Российские войска перешли в мощное наступление на Запорожском направлении 18 февраля. На противника обрушили град ударов, выбив его со многих позиций в районе села Работино.

Военкоры заявили, что Работино пылает вместе с позициями украинских боевиков. ВСУ предпринимают жалкие попытки атак артиллерией, но российские военные продолжили наступление в темное время суток.

ВС России также провели успешную операцию по освобождению города Авдеевка в ДНР. Они установили контроль над населенным пунктом 17 февраля. В ходе боев ВСУ понесли огромные потери.