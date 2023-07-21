Спецоперация 21 июля 2023, 08:21 Российские войска заняли несколько объектов ВСУ на Двуреченском направлении Группировка «Запад» заняла 5 опорных пунктов и 4 поста ВСУ на Двуреченском направлении РИА «Новости»

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В бою на Двуреченском направлении в Харьковской области российские подразделения взяли под контроль пять опорных пунктов и четыре поста украинской армии. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об этом РИА «Новости».

Объекты Вооруженных сил Украины находились около станции Синьковка и населенного пункта Масютовка. Войска России заняли пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Сергей Зыбинский сообщил, что противник потерял до взвода солдат и зарубежную технику — самоходную артиллерийскую установку Krab и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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Возле населенного пункта Тищенковка российские подразделения развернули контрбатарейную борьбу и вывели из строя самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», которой пользовались ВСУ.

Около Кудьковки сбили вертолет Ми-8, Лимана Первого — разведывательный БПЛА «Лелека-100». Удары нанес расчет ЗРК «Бук». Еще один беспилотник засекли вблизи населенного пункта Великий Выселок. «Фурию» сбил расчет зенитного ракетного комплекса «Тор».

На Краснолиманском направлении артиллеристы атаковали ВСУ агитационными снарядами. На площади одного квадратного километра разбросали листовки с призывом сдаться в плен.