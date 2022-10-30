Российские войска заняли господствующие высоты на Южно-Донецком направлении | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 14:57 Российские войска заняли господствующие высоты на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВС РФ овладели господствующими высотами на Южно-Донецком направлении РИА "Новости"

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Подразделения ВС РФ в ходе наступления на Южно-Донецком направлении овладели несколькими опорными пунктами и господствующими высотами. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, российские войска в ходе наступательных действий на этом направлении также уничтожили бойцов противника в районах Новомихайловки и Владимировки ДНР.

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«Штурмовые отряды ВС РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка (ДНР)», — подчеркнули в министерстве.

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В результате ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военных сдались в плен. Кроме того, удалось захватить один танк противника, добавили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении российские военные успешно отразили попытки наступления ВСУ в направлении Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки (ЛНР). В результате украинские военнослужащие понесли потери личного состава и техники: они лишились танка, двух боевых машин пехоты и одного бронетранспортера.