Важное 21 февраля 2024, 14:07 Российские войска заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении Минобороны: ВС России улучшили положение на Донецком направлении РИА «Новости»

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На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В этой зоне ответственности ВС России отразили семь контратак Вооруженных сил Украины. Потери врага составили до 450 военных. Также ВСУ лишились танка, четырех боевых машин пехоты и шести боевых бронеавтомобилей.

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На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в течение суток улучшили положение по переднему краю. ВСУ за прошедшие 24 часа потеряли свыше 425 бойцов, два танка, четыре БМП и две другие бронемашины.

Украинская армия вряд ли решится на новое контрнаступление после поражения в Авдеевке, заявил китайский специалист Чжан Хун. По его словам, ВСУ оказались в патовой ситуации на поле боя. При этом ВС России могут продолжить зачищать ДНР и ЛНР от подразделений украинских войск.