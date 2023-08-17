Спецоперация 17 августа 2023, 06:32 Российские войска захватили на Купянском направлении 2 опорных пункта ВСУ Группировка «Запад» отразила 5 контратак и захватила 2 опорных пункта РИА «Новости»

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В районе поселка городского типа Ольшаны Харьковской области группировка войск «Запад» захватила по два опорных пункта и наблюдательных поста, а после этого отбила пять контратак противника. Начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин сообщил об этом ТАСС.

Штурмовые группы шестой общевойсковой армии участвовали в боях на Купянском направлении. Они взяли под контроль два опорных пункта Вооруженных сил Украины и столько же наблюдательных постов в районе Ольшан.

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Противник потерял до двух взводов пехоты, но, по словам Ярослава Якимкина, попытался отбить утраченные позиции. Пять контратак устроили силами 14-й отдельной механизированной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад.

«Все контратаки успешно отражены, потери противника составили до взвода живой силы», — сказал он.

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