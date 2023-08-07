Спецоперация 07 августа 2023, 09:13 Российские войска захватили 7 опорных пунктов в районе Ольшан на Купянском направлении Группировка войск «Запад» уничтожила роту ВСУ и захватила 7 опорных пунктов около Ольшан РИА «Новости»

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На Купянском направлении в районе поселка городского типа Ольшаны Харьковской области группировка войск «Запад» уничтожила до роты боевиков, захватила семь опорных пунктов и вывела из строя британский бронетранспортер. Начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский сообщил об этом РИА «Новости».

«В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны», — сказал он.

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Военные захватили девять наблюдательных постов, семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Противник потерял, по словам Сергея Зыбинского, до роты пехоты. Эти бойцы служили в 14-й отдельной механизированной бригаде.

Украинские военные попробовали отбить утраченные позиции и провели четыре контратаки, но безуспешно. Они лишились до взвода солдат и британского бронетранспортера FV103 Spartan. Двух бойцов взяли в плен.

Еще до взвода пехоты 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ лишилась в процессе трех контратак в районе населенного пункта Новоселовское. Первая танковая армия дала отпор. Около Петропавловки уничтожили гаубицу Д-20, в районе Купянска — два артиллерийских орудия и буксируемую гаубицу «Мста-Б». Вблизи населенного пункта Дорошевка барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация».