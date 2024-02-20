Спецоперация 20 февраля 2024, 19:32 Российские войска зачистили Авдеевку Председатель парламента ДНР Жога: ВС России зачистили Авдеевку РИА «Новости»

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Вооруженные силы России зачистили Авдеевку. Об этом сообщил председатель парламента Донецкой Народной Республики Артем Жога, чьи слова привело РИА «Новости».

Политик отметил, что пообщался с бойцами из батальона.

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«Говорят: „Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям“», — отметил Жога.

Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, сообщил, что восстановление Авдеевки станет возможным после дозачистки, разминирования и начала работы профильных служб.

Президенту Владимиру Путину доложили об освобождении города 17 февраля. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Потери врага превысили более 1,5 тысячи человек. Следователи и правоохранители работают с жителями освобожденного населенного пункта и собирают сведения о преступлениях украинских властей в регионе.