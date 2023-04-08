Важное 08 апреля 2023, 14:01 Российские войска за сутки уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ ВС России уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областя РИА «Новости»

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ВС России за сутки уничтожили три склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, склады с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ располагались в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Все они были ликвидированы.

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В минобороны добавили, за сутки российская авиация и артиллерия поразили 92 украинских артподразделения, живую силу и технику в 114 районах.

Российские артиллеристы поразили пункт дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Удар был нанесен по позициям противника, расположенным у населенного пункта Токаревка. В результате было уничтожено пять единиц техники, а также 14 украинских военнослужащих.