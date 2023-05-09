Спецоперация 09 мая 2023, 14:48 Российские войска за сутки уничтожили 230 боевиков ВСУ на пяти направлениях СВО Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 230 человек личного состава на 5 направлениях РИА «Новости»

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Украинские военные потеряли около 230 человек личного состава в результате ударов российских подразделений на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он пояснил, что на Купянском направлении западная группировка войск восток ударами артиллерии разбила подразделения противника около сел Синьковка и Берестовое Харьковской области.

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«Потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка „Акация“», — перечислил Конашенков.

Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поразила места скоплений живой силы и техники противника около сел Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. На этом участке проведения специальной военной операции ликвидированы до 75 украинских военных, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

Более 90 человек личного состава потеряли ВСУ за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, где действует российская группировка «Восток», которая нанесла удары по вражеским позициям около Угледара Донецкой Народной Республики Гуляйполя Запорожской области.

Кроме личного состава украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Около 30 украинских боевиков уничтожили российские войска на Херсонском направлении за минувшие сутки. Кроме того, они поразили пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».