Важное 04 июля 2023, 14:29 Российские войска за сутки пресекли 16 атак ВСУ в зоне спецоперации Минобороны сообщило о 16 безуспешных попытках ВСУ перейти в атаку на трех направлениях РИА «Новости»

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Украинские военные за минувшие сутки продолжили безуспешные попытки атаковать позиции российских военных на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Но все 16 случаев наступления сорвали, а противник понес тяжелые потери. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск пресекли сразу 10 атак противника. ВСУ подступили к селам Белогоровка, Орехово-Васильевка, Клещеевка, Первомайское, Водяное, а также поселкам Ягодное и Опытное Донецкой Народной Республики.

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«Потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку „Акация“, гаубицы „Мста-Б“ и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку Krab», — перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что около поселка Выемка Донецкой Народной Республики российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов, принадлежащий 54-й механизированной бригаде ВСУ.

Группировка российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки украинских военных в районе сел Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Также российские военные ударами авиации и артиллерии поразили подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, расположившихся около сел Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. На этом же участке проведения специальной военной операции они пресекли работу группы украинских диверсантов.

В результате активных действий российских войск ВСУ потеряли более 135 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну Д-20.

Действующая на Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» за сутки отразила две атаки противника, перешедшего в наступление около поселка Урожайное Донецкой Народной Республики. Также в районе села Приютное Запорожской области они ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу.