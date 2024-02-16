Спецоперация 16 февраля 2024, 16:43 Российские войска за неделю улучшили позиции на трех направлениях в зоне СВО Минобороны сообщило об успехах российских войск на трех направлениях в зоне СВО РИА «Новости»

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Действующие на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях российские войска в период с 11 по 16 февраля улучшили свои позиции, отразили атаки противника, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что подразделения Западной группировки войск вышли на выгодные рубежи на Купянском направлении. В ходе продвижения они отразили 18 атак украинских сил около трех населенных пунктов в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики.

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Кроме того, группировка войск провела успешные удары по противнику около поселка Новоселовка Луганской Народной Республики, а также сел Кисловка и Берестовка в Харьковской области.

Общие потери ВСУ на этом участке проведения спецоперации составили 775 человек личного состава, два танка, семь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

Группировка войск «Восток» отличилась на Южно-Донецком направлении, выйдя на лучшие позиции на переднем крае фронта, отразив три атаки противника. В ходе боев военные поразили подразделения 58-й пехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны около поселков Владимировка, Урожайное и Водяное Донецкой Народной Республики, а также села Приютное Запорожской области.

В результате ударов украинская армия потеряла до 1060 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, 23 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

Успешное продвижение по переднему краю фронта провели действующие на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр». Они нанесли поражение 24-й, 60-й и 63-й механизированным бригадам ВСУ в районе поселка Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также сел Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 1585 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля, а также три орудия полевой артиллерии.